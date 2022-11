MSI: i migliori prodotti in sconto per il Black Friday 2022, tra PC, monitor, componenti e non solo

Oggi è il primo giorno del Black Friday 2022 e questo significa che le offerte per il mondo della tecnologia (e non solo) spuntano da ogni direzione. MSI è in prima linea con tanti sconti interessanti, disponibili tramite molteplici negozi digitali. Vediamo tutti gli sconti proposti in questi giorni!

Iniziamo con il MPG Trident AS 12TE-222IT, un computer desktop con Intel Core i7 2.1 GHz, 32 GB di RAM e GeForce RTX 3070 Ti da 8 GB. Il prezzo in offerta è 1.899€!

Passiamo ora all'Optix G27C5, un monitor da gaming da 27 pollici in 1080p e e 165 Hz. Potete trovarlo a questo indirizzo al prezzo di 199.99€.

Vediamo invece il MAG Infinite S3 11SH-243IT, un computer desktop con Intel Core i-5-11400F, 16 GB di RAM e una GeForce GTX 1660 Super Ventus 6GB. Costa solo 849.99€!

MAG Infinite S3 11SH-243IT

Ora è invece il turno del MEG Aegis Ti5 12VTE-076IT, un computer da gaming che monta una Intel Core i9-12900K, 3.2GHz, 6,16-Core, 64 GB di RAM e una GeForce RTX 3070 ti. Il prezzo scontato è pari a 3.799€.

Ora è il turno dell'Optix MEG381CQR Plus, un monitor da gaming curvo da 38 pollici in 3840x1600 e 175 Hz. Il prezzo attuale è 1.299€.

Parliamo inoltre del PRO DP20Z 5M-005EU, un computer compatto che monta una CPU AMD Ryzen 3 5300G, una RAM da 8GB DDR4 3200MHz e un SSD da 256 GB. Costa ora 399.99€.

Se cercate componenti, ecco a voi la MAG B560M MORTAR WIFI, scheda madre con 14 porte USB e una USB Lightning 20G, due slot M.2 per gli SSD e il supporto a processori Intel Core di 11° generazione. La trovate a 149€.

MAG B560M MORTAR WIFI

Ecco anche il MPG GUNGNIR 110R, case per PC con vetro temperato da 4mm, flusso d'aria ottimizzato, ventole ARGB e pannello frontale in vetro. Costa 109€.

Passiamo invece al monitor PRO MP243, un display Fuill HD a 75 Hz da 24 pollici. Si tratta di un modello poco costoso che viene ora solo 98.99€.

Si continua con MPG Trident AS 12TC-201IT, il computer desktop da gaming con Intel Core i5-12400F, 16GB RAM, 1000GB HDD e 1000GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G. Costa ora 1.449,99€.

Ora è il turno di Creator P100X 11TE-632EU, un PC a torre sottile che monta CPU Intel Core i9-11900K, GeForce RTX 3080 VENTUS 3X OC e 64 GB di RAM DDR4. Costa 2.999€.

Creator P100X 11TE-632EU

Ora tocca alla MAG Z590 TOMAHAWK WIFI, una scheda madre che supporta processori Intel Core 11th Gen. Potete trovarla al prezzo di 163,99€.

Chiudiamo la lista con il case MSI MAG VAMPIRIC 300R che misura 471 x 231 x 497 mm. Dispone di un pannello laterale apribile in vetro temperato e illuminazione ARGB personalizzata. Costa ora 108.99€.