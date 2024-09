Copycat ha una data di uscita e un trailer pieno di gatti: sarà il nuovo Stray?

Copycat ha una data di uscita: l'avventura a base narrativa sviluppata dal duo Spoonful of Wonder sarà disponibile su Steam a partire dal 19 settembre, dunque preparate i fazzoletti perché il gioco racconterà una storia che non mancherà di commuovere gli amanti dei gatti.

Sullo sfondo di una cittadina australiana, Copycat segue le vicende di Dawn, una gatta salvata da alcuni volontari che è convinta di essere selvatica e progetta dunque di fuggire non appena possibile, ma poi incontra la sua nuova proprietaria e le sue certezze cominciano a vacillare.

Si tratta infatti di Olive, un'anziana e dolce signora che ancora soffre per la scomparsa del suo gatto: le due anime ferite scoprono di avere molto in comune e nasce una bella amicizia, ma un giorno Olive si ammala e una randagia ruba il posto di Dawn, che si ritrova in mezzo a una strada.

Al comando della gattina dovremo dunque affrontare i pericoli della città, vagando per vicoli e tetti alla ricerca di un modo per poter tornare a casa.