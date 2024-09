iPhone 16 Pro Max potrebbe avere le cornici più sottili di sempre

Sempre meno giorni ci separano dall'imminente keynote "It's Glowtime" di Apple, previsto per il prossimo 9 settembre alle 19 ora locale italiana. Nel frattempo arrivano sul web nuovi interessanti confronti tra lo spessore dell'attesissimo iPhone 16 Pro Max e il precedente iPhone 15 Pro Max, che suggeriscono delle novità molto interessanti: scopriamole insieme nel dettaglio.

iPhone 16 Pro Max: l'iPhone più sottile di sempre?

Tra le principali novità previste per il nuovo iPhone 16 Pro non possiamo di certo non ricordare un aumento considerevole del display: nel caso specifico di iPhone 16 Pro Max, infatti, sarà presente un display da ben 6,9 pollici di diagonale. I miglioramenti in termini di dimensioni non si fermerebbero qui, dal momento che un recente rumor sostiene, con l'ausilio di render comparativi, che iPhone 16 Pro Max potrebbe presentare uno spessore delle cornici attorno al display pari ad appena 1,15 millimetri, risultando a tutti gli effetti l'iPhone con le cornici più sottili di sempre e confermando gli scorsi rumor divulgati dal celebre informatore Digital Chat Station.

Lo spessore delle cornici di iPhone 15 Pro Max e iPhone 16 Pro Max a confronto

Ciò comporterebbe una riduzione globale del 40% dello spessore rispetto al precedente iPhone 15 Pro Max, portando dunque ad un considerevole passo in avanti da questo punto di vista, con un notevole rapporto schermo - scocca. La stessa riduzione dello spessore è prevista, seppur in forma minore, per iPhone 16 Pro: in questo caso lo smartphone presenterà delle cornici pari a 1,2 millimetri, distanziandosi di gran lunga dagli 1,55 millimetri del precedente modello.