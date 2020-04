Il Cortocircuito: si parla del rinvio di The Last of Us 2 e di PS5 e Xbox Serie X nella puntata di oggi

Anche oggi non vi salvate. Inutile scappare, perché tanto Pierpaolo, Alessio e Francesco vi raggiungeranno ovunque vi troviate con la nuova puntata di Il Cortocircuito, la rubrica settimanale di Multiplayer.it che fa sembrare le ragadi anali un dono del cielo. L'appuntamento è il solito: dalle 15 alle 16:30. Nella diretta di oggi si parlerà di due argomenti caldi. Anzi, bollenti.

Il primo sarà un ritorno di fiamma: PS5 e Xbox Series X, come un herpes dopo una cistite. I nostri commenteranno infatti le ultime novità emerse sui due sistemi di nuova generazione nelle ultime ore, cercando di capire dove stanno andando Microsoft e Sony con il loro marketing.

Il secondo argomento sarà invece il rinvio a data da destinarsi di The Last of Us 2, la ferale notizia comunicata ieri da Sony che ha sconvolto l'intera comunità videoludica. Da notare che è stato rinviato anche Iron Man VR ma di quello non parla nessuno. Poverino.

Se non avete niente di meglio da fare, venite nella nostra live e cominciate anche a postare le vostre domande nei commenti qua sotto: saranno le prime che verranno lette! Vi ricordiamo, inoltre, che abbiamo cambiato il modo per inviare le domande vocali in redazione. Invece di WhatsApp ci siamo trasferiti su Telegram.

Inviateci un messaggio, breve, conciso, possibilmente non offensivo, senza proposte sessuali per Pianesani, senza richieste di soldi a Serino e senza proposte per ridare a Pier la sua chioma (tanto è impossibile). Troverete il canale ufficiale del Cortocircuito a questo indirizzo: t.me/Il_Cortocircuito.

Che dire, ci vediamo numerosi alle 15 sul nostro canale Twitch!