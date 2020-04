Google Assistant, nuova interfaccia per la gestione delle notifiche in arrivo: prima immagine

Google Assistant sta per arricchirsi di una nuova funzionalità tutt'altro che trascurabile: una interfaccia inedita finalizzata alla gestione delle notifiche dell'assistente virtuale di Mountain View. Curiosi di saperne di più? Procediamo allora con i dettagli ora disponibili, allora.

La nuova feature di Google Assistant introdurrà una schermata principale per gestire tutte le notifiche dell'applicazione; per accedervi sarà sufficiente recarsi alla voce Impostazioni di Google, poi all'opzione Assistant, infine scegliere Notifiche. Da qui l'utente su smartphone Android potrà facilmente controllare tutte le notifiche di Google Assistant, e scegliere quale ricevere, quali non ricevere, a quali attribuire una priorità particolare.

Le categorie che verranno proposte da Google Assistant nella nuova schermata per la gestione delle notifiche saranno le seguenti:

Promemoria

Aiuto nelle attività

Feedback

Abbonamenti

Risposte estese

Actions on Google