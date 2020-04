Twitch Prime, i giochi gratis di aprile 2020 disponibili

Disponibili su Twitch Prime i cinque giochi gratis di aprile 2020 . Per chi non lo conoscesse, Twitch Prime è l'abbonamento Twitch attivabile direttamente sulla piattaforma di streaming o usando Amazon Prime, e che tra le altre cose da diritto a ricevere delle ricompense gratuite per i giochi più diffusi e a una certa quantità di giochi gratuiti ogni mese.

Ovviamente non si tratta di grosse produzioni, ma nonostante ciò ci sono dei titoli che, pur non essendo molto famosi, meritano di essere provati. Earthlock ad esempio è un gioco di ruolo simil giapponese con combattimenti a turni davvero ben realizzato, mentre Etherborn è un platform dallo stile grafico incredibilmente affascinante. Kathy Rain è una deliziosa avventura grafica punta e clicca in pixel art, mentre Light Matter è un puzzle game in prima persona non solo ben realizzato graficamente, ma anche molto recente (è uscito a inizio 2020). Infine, Turok è l'edizione rimasterizzata di uno sparatutto in prima persona uscito nel 1997 su Nintendo 64 e PC. Oggi non fa grossa impressione, ma si lascia giocare.

Se vi interessa potete riscattare i giochi da qui (dovete avere un abbonamento Twitch Prime attivo), mentre per giocarci dovete scaricare l'applicazione di Twitch (versione Windows 10).