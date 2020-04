Tfue, basta giocare a Fortnite con l'account principale: ecco il bizzarro motivo

A partire dallo scorso marzo 2020, Tfue (cioè Turner Tenney) ha cominciato a giocare a Fortnite Capitolo 2 con un account secondario. E adesso finalmente apprendiamo quale motivo (o quale persona) abbiano portato uno degli streamer e dei pro player più noti al mondo a questa decisione.

All'inizio Tfue aveva creato il suo secondo account per Fortnite Battaglia Reale, battezzato PeenPapi, per incontrare altre videogiocatrici e far finta di non conoscere le meccaniche di gioco; un modo come un altro per intrattenere il pubblico durante i suoi stream, anche fingendo di essere Ninja. Adesso però il secondo account è diventato ufficialmente quello preferito e principale, e Tfue ne ha spiegato il bizzarro motivo. Non dopo un'affermazione piuttosto drastica, comunque "Non giocherò mai più sul mio account principale. Ora è questo il mio account principale. Non sarò Tfue mai più più. Fine".

Il fatto è che Tfue si era ormai convinto che il suo primo account fosse sfortunato, contraddistinto da un ping superiore rispetto al normale, cosa che gli rendeva impossibile divertirsi durante le partite. "Il mio ping si raddoppia sull'account principale, non ci giocherò mai più. Fine della storia. Non ho avuto un ping basso su qualsiasi gioco online per dei ca*** di mesi".

Non sono in molti ad aver creduto alle parole di Turner: si tratterebbe infatti di un bug tanto strano quanto raro, per un account di Fortnite, un motivo bizzarro per giustificare una scelta simile. Più probabile che i problemi di ping siano dovuti alla sua connessione e che tornino quindi a ripresentarsi nelle prossime settimane. Tfue comunque prende spesso decisioni drastiche, come quella di non giocare tramite controller a Fortnite. Vi terremo aggiornati sull'evolversi della questione.