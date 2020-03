Amazon Twitch Prime: i giochi gratis di aprile svelati, in arrivo per gli abbonati

Twitch Prime , abbonamento incluso in Amazon Prime, svela i giochi gratis previsti per gli utenti del servizio in aprile e si tratta di altri cinque giochi scaricabili e giocabili gratuitamente su PC da chi ha la sottoscrizione onnicomprensiva.

Come spesso accade per Twitch Prime, si tratta di produzioni di dimensione piuttosto contenuta, per lo più indie, ma comunque di giochi molto interessanti. Il primo, Turok, è ovviamente la versione rimasterizzata del classico Acclaim uscito originariamente su Nintendo 64, che ripropone la medesima azione da sparatutto in soggettiva "preistorico" con un impianto grafico in alta definizione. Kathy Rain è un'interessante avventura grafica punta e clicca investigativa che riprende lo stile classico del genere, Etherborn è un puzzle incentrato sulle applicazioni della gravità, Earthlock un RPG e infine Lighmatter un altro puzzle, in questo caso in soggettiva.

Insomma, c'è un notevole assortimento di stili e ambientazioni anche in questa mandata di aprile. Nel frattempo, ricordiamo che fino al primo aprile è possibile ancora riscattare i cinque giochi gratis di marzo 2020, ovvero: