Cosa giocherete questo weekend? Purtroppo questa settimana non è stata particolarmente florida di uscite. Del resto siamo a ridosso del Natale, quindi è normale che manchino grossi nomi. La scelta è quindi molto risicata, e probabilmente molti di voi si dedicheranno ancora ai titoli acquistati nelle scorse settimane o a quelli che campeggiano da mesi o anni nel backlog.

Guardando alle uscite della settimana, la prima che viene da considerare è sicuramente Final Fantasy VII Remake Intergrade per PC, lanciato in esclusiva sull'Epic Games Store. Nonostante il port molto lineare, ossia non proprio rispettoso della maggiore potenza dei PC rispetto alle console, si tratta comunque di un titolo importante, che vale la pena di giocare per le sue altre qualità, in attesa che Square Enix concluda il progetto remake del più amato capitolo della saga (di questo passo ci diventeremo vecchi ad aspettare).

Altra uscita di rilievo è sicuramente The Gunk di Image & Form, comunque non proprio un titolo eccezionale. Certo, se avete l'Xbox Game Pass una possibilità potete dargliela, quindi fatevi avanti e non sottovalutate il gioco per qualche voto sottotono. Potrebbe rivelarsi una sorpresa più grossa di quanto pensiate, se preso nel mondo giusto.

Infine segnaliamo il Planet Zoo: Europe Pack per PC, ossia un DLC di buona qualità per il titolo di Frontier Developments. Certo, non è niente che possa interessare chi non abbia amato il gioco base, ma vista la settimana appena trascorsa c'è davvero poco di cui lamentarsi.

Per il resto non c'è molto altro da consigliare. Come già detto, approfittate del periodo di magra per assottigliare un po' il backlog o approfondire qualche gioco che vi è piaciuto particolarmente.

E voi, cosa giocherete questo weekend dell'18 dicembre 2021?