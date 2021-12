Halo Infinite: campagna già giocabile in co-op grazie a un glitch, ma compromette i salvataggi

Un glitch consente di giocare la campagna single player di Halo Infinite in modalità cooperativa, al prezzo però di compromettere i salvataggi. Quindi, prima di proseguire, vi consigliamo di provarla solo se siete perfettamente consci di ciò che state facendo e dei problemi che causerete.

Come saprete, Halo Infinite è stato lanciato con soltanto la possibilità di giocare in single player e con la promessa che la modalità cooperativa sarebbe stata lanciata nel corso del 2022. Comunque sia, pare che sia già mezza implementata e che preveda la modalità split-screen in locale, come mostrato prima su Reddit, quindi su Twitter in modo più convincente dall'utente nobleactual, che ha pubblicato anche un mini filmato.

Il secondo giocatore ha la maggior parte delle funzionalità principali attive, come ad esempio l'albero delle abilità, la mappa e il viaggio rapido. Per il resto però mancano moltissime cose, come l'hud, e il gioco diventa non più completabile, il che è un problema non da poco.

Il sistema per forzare la modalità cooperativa è il seguente (ribadiamo che rompe i salvataggi, quindi usatelo a vostro rischio e pericolo):

Mettete Halo Infinite offline

Collegate un secondo controller

Collegatevi a un account Xbox

Iniziate la campagna con il controller 1

Una volta in gioco, premete Start, quindi Back

Sul secondo controller, premete Start per aggiungere il secondo giocatore al fireteam

Avete appena abilitato la modalità cooperativa di Halo Infinite.

Per il resto vi ricordiamo che Halo Infinite è disponibile per PC, Xbox One e Xbox Series X e S. Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione.