Cosa giocherete questo weekend? Dopo la pausa natalizia il mercato videoludico ha ripreso a macinare uscite, anche importanti, e nell'ultima settimana abbiamo assistito al debutto di titoli anche piuttosto attesi: da Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri a Leggende Pokémon: Arceus, dal delizioso The Artful Escape all'ultimo Gunvolt Chronicles.

Come abbiamo scritto nella recensione di Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri, la remaster di Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta riesce a consegnarci queste due strepitose esperienze action adventure nella loro forma migliore, grazie a una risoluzione fino a 4K reali e a un frame rate che può raggiungere i 120 fps.

È stata inoltre la settimana di Leggende Pokémon: Arceus (recensione), il nuovo capitolo della serie Nintendo che ci catapulta nella regione di Hisui, quella che diventerà Sinnoh, alcuni secoli fa: in un'epoca in cui Pokémon ed esseri umani si guardavano ancora con sospetto.

Al comando di un giovane e coraggioso Allenatore appartenente al Team Galassia, il nostro compito sarà quello di esplorare l'ampio scenario del gioco alla ricerca di Pokémon selvatici da catturare per la creazione del primo Pokédex della regione. Ci riusciremo?

Leggende Pokémon: Arceus, un artwork ufficiale

The Artful Escape debutta in questi giorni su PS5, PS4 e Nintendo Switch, dopo il successo riscosso su PC e Xbox: si tratta di un'avventura musicale in cui un giovane chitarrista intraprende un viaggio fra le dimensioni, muovendosi all'interno di scenari suggestivi e affascinanti mentre viene accompagnato da una colonna sonora strepitosa.

Arriva infine Gunvolt Chronicles Luminous Avenger iX 2, ultimo episodio della serie action platform bidimensionale firmata Inti Creates, caratterizzato da sequenze ancora più spettacolari e da un repertorio di mosse arricchito per il protagonista.

The Artful Escape, il protagonista dell'avventura

Insomma, alle ultime uscite la varietà non manca ma potreste senz'altro approfittare di questi ultimi giorni di pausa prima di un febbraio mostruoso per completare qualche titolo del vostro altrettanto mostruoso backlog. Cosa giocherete questo weekend?