Cosa giocherete questo weekend? Star Wars Outlaws, World of Warcraft o Emio – L'Uomo che Sorride?

A questo proposito, gli ultimi giorni sono stati interessanti in termini di nuove uscite per tutte le piattaforme, dalla nuova espansione The War Within di World of Warcraft a Star Wars: Outlaws al ritorno della serie investigativa di Nintendo Famicon Detective Club con Emio - L'Uomo che Sorride.

Il fine settimana è finalmente arrivato, così come la nostra classica domanda di rito per conoscere i gusti dei nostri lettori. Cosa giocherete questo weekend? Sfoltirete il backlog o state passando il tempo con una delle novità uscite nell'ultima settimana.

Le novità di questa settimana

World of Warcraft: The War Within è la decima espansione del longevo MMORPG di Blizzard e la prima parte della trilogia chiamata Saga dell'Anima del Mondo che intratterrà i giocatori nei prossimi anni. Le trama si concentra sulla difesa di Azeroth dalle forze dell'impero nerubiano e dalla loro leader, la malvagia Aralda del Vuoto. Come da prassi, l'espansione introduce una valagna di nuovi contenuti, tra cui nuove aree da esplorare, come Khaz Algar, la dimora ancestrale dei Terrigeni.

Cambiando completamente genere e stile, Star Wars Outlaws è un action open world in terza persona ambientato nell'universo di Guerre Stellari. Il gioco ci mette nei panni della furfante Kay Wess, alle prese con il più grande colpo mai visto nella fascia Esterna. Un pretesto che offrirà al giocatore di visitare vari pianeti, alcuni sicuramente familiari ai fan come Tatooine, Kijimi e Akiva, e affrontare loschi icarichi per conto di gruppi della malavità intergalattica. Ecco la nostra recensione.

Emio - L'Uomo che Sorride è un'avventura investigativa in stile visual novel in esclusiva per Nintendo Switch e che rappresenta un gradito ritorno dopo 35 anni dall'ultimo gioco della serie Famicom Detective Club. Nel gioco ci cala nei panni di un assistente detective privato dell'Agenzia Investigativa Utsugi, intento ad aiutare la polizia a risolvere un complesso e inquietante caso di omicidio.

Questa settimana ha segnato anche il ritorno della storica serie giapponese Mana con Visions of Mana. Si tratta di un action JRPG che segue le vicende del coraggioso Val e un cast di personaggi variopinti in un'avventura in un mondo fantasy. Se cercate qualcosa di spassoso, leggero e sopra le righe, potrebbe fare al caso vostor Squirrel With a Gun, un action in cui impersoneremo uno scoiattolo molto arrabbio e armato fino ai denti.

L'insolito protagonista di Squirrel With a Gun si prepara a scatenare il caso tra le strade

E dunque, con quali giochi passerete il weekend? Uno di quelli che abbiamo menzionato oppure recupererete qualche titolo dal vostro backlog in attesa di nuove uscite di vostro interesse? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.