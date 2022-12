Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion: il trailer di lancio con i riconoscimenti della stampa

A partire da oggi Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion è disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Per ricordarci e festeggiare il lancio di questa remaster, Square Enix ha pubblicato il trailer di lancio con i riconoscimenti della stampa.

Crisis Core Finel Fantasy 7 Reunion è una versione rimasterizzata dell'originale uscito su PSP nell'ormai lontano 2008 in Europa. Si tratta di un prequel con protagonista Zack Fair, che racconta vicende molto importanti per l'universo di Final Fantasy 7 e retroscena su personaggi principali come Cloud e Sephiroth.

"Remaster" è un termine per certi versi un po' riduttivo per il lavoro svolto da Square Enix. Questa riedizione offre infatti una revisione completa della grafica in HD, una colonna sonora rimasterizzata, il doppiaggio per tutti i dialoghi, un'interfaccia rielaborata e anche diverse modifiche e aggiornamenti al sistema di combattimento.

Se ancora non lo avete fatto vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion, in cui Christian Colli spiega:

"C'è stato un momento in cui abbiamo posato il DualSense e abbiamo sentito la necessità di spolverare la PSP, infilarci dentro l'UMD di Crisis Core: Final Fantasy VII e ricaricare l'ultimo salvataggio, datato 2008. Dopo aver avviato una missione secondaria, sono serviti pochi secondi per maturare una semplice conclusione: lo sviluppatore nipponico ha davvero compiuto un lavoro straordinario con questa Reunion, svecchiando il gameplay e il comparto tecnico di un titolo di quindici anni fa che a prima vista non sembra poi così antiquato. Purtroppo Square Enix non è riuscito a limare alcune spigolosità che Crisis Core si porta nel DNA, ma la qualità di questa edizione è veramente altissima, perciò non possiamo fare a meno di consigliarla a chi non ha mai giocato Crisis Core ma si è innamorato di Final Fantasy VII e il suo Remake, e non necessariamente in quest'ordine."