Offerte Amazon: LEGO Technic Ferrari Daytona SP3 in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un set LEGO Technic Ferrari Daytona SP3. Lo sconto segnalato è di 106€, ovvero del 24%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo set LEGO è 449.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Il periodo di restituzione è esteso fino al 31 gennaio 2023.

LEGO Technic Ferrari Daytona SP3 propone 3.778 pezzi per un modellino di auto sportiva in scala 1:8. Il set è il quarto di una serie di costruzioni LEGO supercar, chiamata LEGO Technic Ultimate Car Concept: una gamma di modelli da collezione ispirati alle auto più lussuose del mondo. Questo set LEGO Technic, progettato in collaborazione con Ferrari, comprende una targhetta decorata da esposizione e un numero di serie unico per sbloccare contenuti e premi online.

