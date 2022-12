Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion, un video di gameplay con i primi 15 minuti

IGN ha pubblicato un video di gameplay con i primi quindici minuti della campagna di Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion, la remaster dell'episodio uscito originariamente su PSP nel 2007 e disponibile dal 13 dicembre su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Se avete letto la nostra recensione di Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion, saprete che abbiamo apprezzato davvero molto questo rifacimento, che vanta un comparto tecnico rinnovato sotto ogni aspetto e un sistema di combattimento rivitalizzato.

Il filmato con i primi minuti di gioco mettono subito in evidenza questi aspetti, lanciandoci immediatamente nell'azione e tracciando parecchi paralleli con le meccaniche e gli asset di Final Fantasy VII Remake, di cui Crisis Core è il prequel.

La storia che viene raccontata in Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion è quella di Zack Fair, un guerriero che ha militato nello stesso gruppo di Cloud e che, a quanto pare, è in qualche modo destinato a salvare il mondo.

A differenza del già citato Final Fantasy VII Remake, tuttavia, il comparto narrativo di Crisis Core non è stato modificato in alcun modo e gli eventi sono dunque esattamente gli stessi della versione originale per PSP, pur potendo contare su di una presentazione sostanzialmente migliorata.