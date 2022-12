realme Clash Royale Tourney è il primo torneo nato dalla collaborazione tra Mkers e l'azienda tecnologica

realme vuole sempre più affermarsi come marchio di riferimento tra i giovani siglando un accordo di partnership con Mkers, una delle squadre esport di riferimento in Italia e in Europa. Grazie a questo accordo, il brand tecnologico diventa lo sponsor della maglia Boot Camp in occasione dei tornei di FIFA 2023 e Rainbow Six. Inoltre le due realtà collaborano per organizzare il realme Clash Royale Tourney, un nuovo torneo dedicato alla popolarissima app di Supercell.

Questo torneo sarò una Mkers Cup, ovvero un torneo di eSport amatoriale organizzato dal team esport che si terrà dal 7 al 17 dicembre su Clash Royale. I giocatori che si iscriveranno potranno ricevere premi come il nuovo realme 10 e realme Pad Mini. Anche gli spettatori avranno un ruolo importante e da protagonisti tramite una competizione tra talent, commentando le azioni in diretta streaming sui social di realme, sarà infatti possibile ricevere i nuovissimi auricolari realme Buds Air 3S.

Tutte le informazioni possono essere trovate a questo indirizzo. Con questa iniziativa realme vuole provare a ritagliarsi ulteriore spazio nel segmento del gaming mobile a supporto dei recenti modelli realme 10, tutti dotati di processori di ultima generazione e ampie batterie, pensate per garantire lunghe sessioni di gioco in mobilità.