CrossfireX: nuovi video gameplay tratti dalla campagna di Remedy

Negli ultimi giorni sono stati pubblicati in rete dei nuovi video gameplay e analisi di CrossfireX, lo sparatutto in arrivo su Xbox Series X|S, Xbox One e PC a febbraio. In particolare alcune testate estere hanno avuto modo di provare la campagna singleplayer.

CrossfireX, come nel caso di Halo Infinite, avrà una componente multigiocatore completamente gratuita, mentre la campagna sarà a pagamento. I filmati qui sotto di IGN, GOGConnected ed Easy Allies mostrano alcune sequenze di gioco proprio tratta dal single player, che per chi non lo sapesse è stato realizzata da Remedy, lo studio autore di Control, Alan Wake e Max Payne.

La campagna è divisa in due parti, a loro volta suddivise in vari capitoli rigiocabili, che ci mettono nei panni dei soldati della Global Risk e della Black List, due compagnie militari private. Nei filmati possiamo vedere tanta azione nonché la meccanica dello slow motion, che permette di rallentare il tempo per ottenere un vantaggio in un conflitto a fuoco.

Le impressioni di GOGConnected ed Easy Allies sono moderatamente positive, mentre la redazione di IGN non è rimasta particolarmente colpita da quanto visto della campagna, definitiva come fin troppo generica, a tratti noiosa.

CrossfireX sarà disponibile per Xbox Series X|S, Xbox One e PC a partire dal 10 febbraio 2022. Il team Xbox GGDP sta aiutando Smilegate e Remedy nello sviluppo del gioco.