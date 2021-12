Battlefield 2042 doveva avere "terremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche" e altro

Secondo il solito insider Tom Henderson, che ha dimostrato in passato di essere decisamente affidabile, specialmente per le questioni riguardanti Battlefield 2042 e Call of Duty Vari, il nuovo capitolo della serie EA e DICE avrebbe dovuto avere diversi cataclismi in più come "terremoti, tornado di fuoco, tsunami ed eruzioni vulcaniche" in base ai primi progetti degli sviluppatori, che tuttavia hanno poi dovuto ridimensionare le cose togliendo alcuni elementi previsti e scalando verso il basso la portata della distruzione generale.

D'altra parte, non è la prima volta che emerge la questione del forte ridimensionamento attuato da EA e DICE sullo sparatutto in questione, che evidentemente avrebbe avuto bisogno di parecchio altro tempo per realizzare il suo pieno potenziale. Dalla medesima fonte era emerso che la distruzione di scenari è stata ridimensionata rispetto ai piani iniziali, visto che questa avrebbe dovuto comprendere eventi in grado di modificare in maniera sostanziale l'aspetto e la configurazione delle mappe, cosa che poi non ha trovato piena espressione nel gioco finale.



La visione iniziale doveva avere una scala ben maggiore, come emergeva in effetti dalle prime voci del nuovo sistema di distruzione ambientale, che sembrava un'evoluzione sostanziale del vecchio "levolution" introdotto nei capitoli precedenti. Le ristrettezze di tempo e risorse hanno invece portato a un'eliminazione drastica di grosse parti di Battlefield 2042, come svelato dal medesimo Henderson in un suo video su cos'è andato storto nello sviluppo del gioco.