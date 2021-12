Cyberpunk 2077: la metro ora funziona, grazie a una mod

La metro di Cyberpunk 2077, come sappiamo, non funziona ufficialmente, ma una nuova mod lo rende utilizzabile, seppure in versione ovviamente parziale e non ufficialmente riconosciuta dal software, ma che se non altro introduce questo elemento originariamente previsto.

Cyberpunk 2077 doveva avere un servizio di trasporto pubblico attraverso la metropolitana su monorotaia del sistema NCART, che è peraltro visibile a Night City ma non è mai stata attivata perché a quanto pare causava dei problemi con la gestione del gioco. È un peccato, sia per la comodità aggiuntiva che questa poteva apportare negli spostamenti sia soprattutto per la maggiore capacità di immedesimazione che un sistema del genere avrebbe apportato al mondo di gioco.

La nuova mod Cyberpunk 2077 Metro System Mod, disponibile a questo indirizzo su Nexusmods, pone una sorta di soluzione a questa mancanza, con tutti i limiti di un'iniziativa "artigianale" che comunque però funziona.

Cyberpunk 2077: la metro del sistema NCART in funzione con la mod

Come risulta visibile dai video mostrati dagli autori di questa modifica, quando si utilizza il sistema NCART il gioco passa a una visuale in terza persona che inquadra la monorotaia dall'esterno, fornendo così anche una piacevole panoramica delle ambientazioni circostanti.

La mod è ben integrata con l'interfaccia utente di Cyberpunk 2077 e in generale nel mondo di gioco, utilizzando gli asset ufficiali in maniera molto coerente e sfruttando ben 19 stazioni sparse nella città, dunque si tratta di un'aggiunta molto ben fatta e piacevole, perfettamente inserita in Night City. Proprio nelle ore scorse è stato spiegato perché non ci sono inseguimenti con la polizia nel gioco, mentre nei giorni scorsi è emerso che la class action contro CD Projekt RED è conclusa, con quest'ultima che pagherà 1,8 milioni di dollari agli azionisti.