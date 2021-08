Crusader Kings 3: trailer svela le versioni PS5 e Xbox Series X|S, su Game Pass al D1

Paradox Interactive ha annunciato che Crusader Kings 3 sarà pubblicato anche su PS5 e Xbox Series X|S. Attualmente non è stata annunciata una data di uscita, ma secondo quanto indicato da Xbox Wire il gioco arriverà "presto". Inoltre, è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere qui sopra.

Ricordiamo che Crusader Kings 3 è stato pubblicato nel settembre 2020 su PC, arrivando anche su Xbox Game Pass Ultimate. Il gioco è attualmente ancora disponibile in versione PC nel servizio Microsoft. Inoltre, è stato confermato che la versione Xbox Series X|S arriverà su Game Pass sin dal D1.

Crusader Kings 3 "sfrutterà le console di nuova generazione". Xbox Wire spiega che "l'SSD interno di Xbox Series X|S permetterà tempi di caricamento rapidi". Viene spiegato che l'interfaccia grafica è stata personalizzata per funzionare con il controller.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Crusader Kings 3 è un seguito intelligentissimo di quello che viene considerato come uno dei migliori strategici di sempre. Paradox ha lavorato di fino sulle nuove caratteristiche, in particolare quelle riguardanti le dinastie, senza andare però a smontare quegli elementi che rendono il predecessore tanto appassionante e diverso dagli altri strategici."

"Il risultato è un titolo profondo e sfaccettato, dal sistema di gioco complesso e articolato, ma giustificato dall'obiettivo che mira a raggiungere: simulare un regno in tutti i suoi aspetti, non solo economici e militari, ma anche umani. In questo senso Crusader Kings 3 non solo riesce nel suo intento, ma stupisce nel suo essere capace di creare delle situazioni di gioco coerenti che reggono sulla breve e sulla lunga distanza, in cui le scelte fatte dal giocatore appaiono sempre significative, pur magari di fronte a risultati apparentemente disastrosi."