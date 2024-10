Dab Motors ha presentato una moto elettrica ispirata al Game Boy Color

La compagnia francese Dab Motors ha annunciato una versione speciale della sua moto elettrica DAB 1α ispirata al Game Boy Color Atomic Purple di Nintendo . Purtroppo non potete portarla con voi in bagno per giocarci, a meno che non ne abbiate uno molto grande facilmente raggiungibile da un veicolo a due ruote.

Prezzo e disponibilità

Questo gioiellino costa 14.900 euro in prenotazione (sarà disponibile a dicembre), presenta una carrozzeria trasparente viola, dei manubri personalizzati con controlli in stile Nintendo e un design che imita l'aspetto del display LCD del Game Boy Color. Se già questo non bastasse, includerà anche una vera cartuccia per Game Boy Color, trasformata in chiave di accensione (chissà se soffiandoci dentro...).

A rendere la DAB 1α ancora più videoludica ci pensano i cheat inclusi. In che senso? Semplice: usando dei codici segreti si potrà sbloccare una maggiore velocità, così come dei temi per il display e dei nuovi effetti sonori. I codici saranno riportati su di una rivista fornita con la moto.

Dab Motors ha spiegato di aver tratto "ispirazione dalle console colorate traslucide", tanto che "l'intero corpo di questa DAB 1α è realizzato con plastiche completamente traslucide" che "mostrano i meccanismi interni".

La DAB 1α è alimentata da un motore elettrico da 11 kW e ha una velocità massima di poco più di 80 mph. La sua autonomia è di 93 miglia, mentre la batteria al litio-ion da 7.1kWh richiede circa tre ore e mezza per caricarsi completamente. Purtroppo ne saranno prodotte solo 400 unità, oltretutto alcune dal design differente. In fase di prenotazione si potrà scegliere il design che si desidera ricevere.