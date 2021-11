Darius Cozmic Collection Arcade disponibile su Steam

Taito ha pubblicato Darius Cozmic Collection Arcade su Steam, naturalmente in versione PC, che si va ad aggiungere alle versioni PS4 e Nintendo Switch, già disponibili da tempo. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando è una raccolta che comprende quattro Darius classici da sala giochi per sette versioni differenti.

Darius del 1986 viene presentato nella versione originale, nella nuova versione del 1987 e in una versione extra, più facile all'inizio e più difficile nei livelli finali, sempre del 1987. Darius II del 1987 è disponibile in un'unica versione. SAGAIA, sostanzialmente Darius II riprogettato per il mercato internazionale, è disponibile nelle versioni 1 e 2. Darius Gaiden, infine, uscì nel 1994. Si tratta del primo capitolo della serie a essere giocabile su di un singolo schermo.

Vediamo una galleria d'immagini:

Trovate la Darius Cozmic Collection Arcade su Steam per un prezzo non proprio abbordabilissimo, visto che si parla di 39,99€ (31,99 come offerta lancio).