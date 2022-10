Death Stranding: è morto Ryan Karazija dei Low Roar, il cordoglio di Hideo Kojima

È morto improvvisamente all'età di 40 anni il musicista Ryan Karazija, frontman di Low Roar, che aveva avuto un ruolo importante anche nella colonna sonora di Death Stranding e, per questo, Hideo Kojima ha espresso il proprio cordoglio con un ringraziamento all'artista.

"Ho sentito la notizia e non riesco a crederci", ha scritto il game designer, "Non voglio crederci. Senza Ryan, senza te e la tua musica, Death Stranding non sarebbe potuto nascere. La tua musica vivrà per sempre in questo mondo e in me. Grazie, riposa in pace". Questo è il sentito messaggio di Hideo Kojima, lasciato come omaggio a Ryan Karazija, che si è spento a causa di "complicazioni legate a un polmonite", in base a quanto riferito, dopo "un breve periodo di malattia".



Si tratta di una morte che coglie tutti di sorpresa, anche la stessa band di supporto con cui Karazija aveva costruito il progetto Low Roar, la quale ha riferito la notizia con un breve messaggio su Facebook, ricordando l'artista con grande affetto. "La sua fantastica musica e le parole, cantate con voce struggente, hanno toccato le vite di tante persone nel mondo e continueranno a farlo", si legge nel messaggio della band. "Era un'anima positiva e bella e i nostri mondi sono sconvolti dalla perdita. Vogliamo onorare il suo ricordo attraverso la sua arte e conservarlo pre sempre nelle sue canzoni".

Il sesto album di Low Roar è peraltro in arrivo e verrà comunque completato, in base a quanto riferito dal resto della band. Ricordiamo peraltro che i Low Roar, insieme a vari altri gruppi che hanno preso parte alla colonna sonora di Death Stranding, hanno vinto anche il premio per la migliore musica ai The Game Awards 2019.