EA SPORTS FC 24: cosa vorremmo nell'erede di FIFA 23

FIFA 23 è stato l'ultimo capitolo del franchise di EA Sports. Il calcistico di Electronic Arts, infatti, tornerà l'anno prossimo sotto il nome di EA Sports FC: un cambiamento dovuto alla decisione del publisher di non rinnovare la licenza con la federazione, e che quindi non potrà più utilizzarne il nome, ma anche un'occasione per ripartire con un nuovo franchise, che potrebbe portare con sé una serie di novità che i giocatori chiedono a gran voce da tempo. Andiamo a vedere quali sono alcune migliorie che Electronic Arts dovrebbe tenere in considerazione quando l'anno prossimo proporrà sugli scaffali il suo EA Sports FC.

La carriera Tifosi in FIFA 23: anche la loro presenza potrebbe essere più pressante nella modalità carriera di EA Sports FC Il primo elemento che i fan storici vorrebbero vedere migliorato è la modalità Carriera. Introdotta nel 2005, questa modalità ha rappresentato per anni una divertentissima alternativa ai match classici, dando la possibilità di affrontare la stagione calcistica in prima persona, aggiungendo un elemento di gestione e sviluppo del team e del proprio alter ego virtuale. Tuttavia, nonostante il successo iniziale, la Carriera è stata un po' abbandonata a se stessa dopo l'introduzione, nel 2008, del ben noto FIFA Ultimate Team. Non c'è voluto molto perché EA si accorgesse di quanto fosse monetizzabile una modalità online che ha letteralmente spopolato tra i giocatori fin dalla sua uscita: come conseguenza, lo studio ha concentrato la maggior parte degli sforzi nel perfezionamento di quest'ultima, piuttosto che sul rifinire la classica Carriera single player. Un vero peccato, visto che tutte le innovazioni e feature che hanno riguardato la Carriera, nell'ultima decade del franchise, sono arrivate sotto forma di personalizzazioni cosmetiche, cutscene aggiuntive durante le trattative e i trasferimenti dei giocatori, e qualche opzione di dialogo durante le conferenze stampa (che comunque non hanno mai avuto una coerenza particolarmente elevata con l'andamento generale della stagione, né tantomeno un grande impatto sul gameplay al di là di qualche insignificante modifica parametrica sul morale). Con EA Sports FC, Electronic Arts ha l'occasione di invertire la tendenza, proponendo una carriera più immersiva: magari con story-line differenti e un sistema di dialoghi e dichiarazioni, pre e post partita, che possa avere un impatto più tangibile sull'andamento della stagione. Siamo sicuri che già solo questo elemento potrebbe rappresentare un enorme punto di forza del nuovo franchise.

Più calcio femminile Il nuovo franchise per EA potrebbe essere un'opportunità come poche per aumentare l'attenzione sul calcio femminile, introdotto negli ultimi anni in FIFA con team internazionali selezionabili per la modalità esibizione. Con l'ultimo capitolo della serie, EA ha fatto passi avanti in questo senso introducendo la WSL, e sappiamo già che l'anno prossimo vedremo arrivare la coppa del mondo femminile. Sarebbe bello vedere le calciatrici arrivare anche nella modalità Ultimate Team, così come non ci dispiacerebbe l'introduzione di una Carriera dedicata alla lega femminile. Questo rappresenterebbe una vera rivoluzione per Electronic Arts, garantendogli, tra l'altro, anche la possibilità di attirare a sé un nuovo tipo di pubblico, vista la crescita dell'interesse verso il gioco al femminile che si è registrata negli ultimi anni.

Team Giovanili Una sessione d'allenamento in FIFA 23: in EA Sports FC potrebbe coinvolgere anche i giocatori della primavera Sempre all'interno della carriera, sarebbe bello avere la possibilità di giocare delle partite con le squadre giovanili. Attualmente, l'unico modo di farsi un'idea rispetto alle abilità di un giovane promettente è basarsi su una serie di statistiche e parametri presenti negli appositi menù. Sicuramente dei dati importanti da tenere in considerazione, ma avere a disposizione la primavera della squadra per qualche match, darebbe modo ai giocatori di testare con mano le giovani promesse, capire i loro punti di forza e punti deboli, e avere dei fattori concreti su cui basare le scelte tattiche per il futuro della propria società calcistica. Basterebbe davvero poco, anche solo una veloce amichevole subito prima di firmare un ragazzo per il passaggio in prima squadra, sarebbe già un ottimo passo avanti.