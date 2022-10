Octopath Traveler 2: i protagonisti interagiranno tra loro in maniera più profonda

In base a quanto riferito dagli autori, in Octopath Traveler 2 ci sarà un'interazione più profonda fra i protagonisti del gioco, cosa che dovrebbe porre rimedio a quello considerato come uno dei principali difetti del primo capitolo, ovvero la scarsa coesione tra le diverse storie dei personaggi.

La caratteristica principale di Octopath Traveler è infatti il fatto di basarsi su 8 personaggi caratterizzati ognuno da una propria storia di background, i quali a un certo punto si ritrovano e proseguono insieme il viaggio, tuttavia senza una reale coesione tra loro.

Questa mancanza di interazione tra i protagonisti è stata considerata uno dei difetti del primo capitolo, che Square Enix punta a rimediare con il secondo.

In un'intervista pubblicata da Famitsu, il producer Masashi Takahashi e il director Keisuke Miyauchi hanno spiegato che questo aspetto verrà modificato in Octopath Traveler 2, introducendo una maggiore interazione tra i vari personaggi presenti nel gioco.

"Abbiamo ricevuto molti feedback dai giocatori del primo capitolo che dicevano di voler vedere più dialoghi e scambi tra i protagonisti oltre alle chiacchiere da viaggio", ha spiegato Miyauchi, "Abbiamo pensato la stessa cosa anche noi e l'aggiunta di ulteriori dialoghi potrebbe portare a un coinvolgimento maggiore dei giocatori con i personaggi, dunque l'abbiamo fatto nel nuovo capitolo".

"Ci sono otto personaggi con personalità forti, dunque è naturale che i giocatori vogliano vedere più dialoghi tra questi", ha riferito Takahashi. "Le loro storie si incrociano lungo il cammino, dunque c'è una maggiore consapevolezza del fatto che tutti questi personaggi stiano facendo un viaggio insieme. Naturalmente, le 8 storie individuali di ogni personaggi restano il focus principale, ma ci piacerebbe se i giocatori godessero appieno delle storie incrociate come racconti supplementari".

Nel frattempo, abbiamo saputo che lo sviluppo è completo al 90%, dunque il gioco dovrebbe rispettare la data d'uscita annunciata del 24 febbraio 2023. Di recente, ne abbiamo visto un lungo video gameplay che mostra 20 minuti di gioco.