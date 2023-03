Decarnation: nuovo trailer e periodo d'uscita preciso per lo strano horror su PC e Switch

Lo strano horror psicologico Decarnation è tornato a mostrarsi con un trailer di presentazione nel corso del Future Games Show di primavera 2023, consentendo di dare un'occhiata più approfondita ai misteri di questi titolo e scoprendo anche un periodo d'uscita, fissato per maggio 2023.

Sviluppato da Atelier QDB e pubblicato da Shiro Unlimited, il gioco racconta una sorta di allucinato viaggio interiore di Gloria, una ballerina di cabaret a Parigi negli anni 90 ormai giunta a un punto di crisi tra relazioni distrutte, auto-stima azzerata e carriera ormai in rovina.

In tutto questo, si ritrova ad accettare una ricca proposta di lavoro da parte di un misterioso datore, che sembra però avviarla su una strada veramente oscura e inquietante.

Decarnation mischia elementi caratteristici del survival horror con mini-game e una narrazione costante e pervasiva, alternando momenti più improntati sulla logica a visioni surreali e profondamente inquietanti, rappresentate in un 2D particolarmente dettagliato.

Non per nulla, le fonti d'ispirazione citate dagli autori sono i film di Satoshi Kon (Perfect Blue) e David Lynch (Mulholland Drive), tanto per dare un'idea del livello di horror visionario e allucinato con cui abbiamo a che fare in Decarnation. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo al provato che abbiamo pubblicato già lo scorso ottobre per questo interessante gioco horror narrativo.

L'uscita è dunque fissata per maggio 2023 su PC e Nintendo Switch, dunque non manca molto alla sua uscita.