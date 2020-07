Destiny 2 celebra il Bungie Day con tante iniziative speciali

È tempo di Bungie Day in Destiny 2, come ogni anno, quanto il team festeggia il settimo giorno del settimo mese (sebbene a dire il vero sia stato praticamente ieri) con varie iniziative tra oggetti e ricompense.

In questa occasione, Bungie si unisce ai suoi fan per celebrare la community, "riflettere sull'amicizia e condividere storie", a quanto pare. Il Bungie Day riguarda legami forgiati in battaglia, raccontando storie sul passato ma con uno sguardo verso il futuro.

Un elemento particolarmente interessante che segna le celebrazioni del Bungie Day sono le vendite speciali nel Bungie Store: dal 7 al 13 luglio, per ogni acquisto sul Bungie Store riceverete gratuitamente l'emblema del Bungie Day 2020.

Molti degli oggetti favoriti dai fan saranno rimessi in vendita nel Bungie Store insieme a nuovi oggetti come la T-shirt Bungie Day, i gemelli Tricorno, maschere per il viso, il pre-ordine del Volume 3 di Grimoire e altro ancora.

Tra le novità sul Bungie Store sono inoltre previste le ricompense "Momenti di Trionfo" tra cui: