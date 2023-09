Destiny 2: la nuova versione de 'La Fine di Crota' è ora disponibile

Per chi non lo sapesse, La Fine di Crota è un'Incursione introdotta nel 2014 nel primo Destiny e una delle più apprezzate dalla community. In questa impegnativa attività da 6 giocatori, i Guardiani si inoltrano nella Bocca dell'Inferno sulla Luna per sconfiggere una volta per tutte Crota, il figlio di Oryx, il Re dei Corrotti.

La gara al primato mondiale

Il lancio di questa nuova versione è accompagnato come da tradizione da una competizione mondiale nella quale la squadra che per prima completerà l'Incursione in modalità Contesa e in modalità Sfida sarà dichiarata primatista mondiale e vedrà la sua vittoria impressa nelle famose cinture.

Bungie e Twitch Rivals hanno unito le forze per trasmettere in diretta la gara al primato mondiale. I Drop di Twitch saranno attivi, garantendo un emblema esclusivo agli spettatori che seguiranno la diretta dell'incursione su Twitch Rivals o tramite i canali di streamer affiliati per almeno due ore. Potrete sintonizzarvi a questo link.

Sia che decidiate di prendere parte attivamente o come spettatori alla competizione, è bene conoscerne il regolamento della modalità Contesa, che Bungie ci ha ricordato con un comunicato stampa e riportiamo di seguito:

La modalità Contesa sarà attiva per 48 ore.

Il livello di Potere minimo richiesto per affrontare tutti gli scontri sarà pari a 1790.

Completare l'incursione in modalità Contesa permetterà ai giocatori di sbloccare la modalità Sfida nel navigatore e il trionfo Scherma superiore, ossia una lista di sfide che potranno essere completate solo in modalità Sfida.

La squadra che completerà per prima il trionfo Scherma superiore si aggiudicherà il primato mondiale.

Tutti e sei i membri della squadra vincitrice riceveranno la speciale cintura del primato mondiale.

Per sottolineare l'importanza dei requisiti del trionfo in modalità Sfida, l'intera squadra sarà eliminata se non si soddisfano le condizioni richieste per ogni scontro.

Gli abili giocatori che riusciranno nell'impresa di sconfiggere Crota in modalità Contesa e ad acquisire l'impresa "Fossa senza fondo" dal mercante dell'incursione entro le prime 48 ore, otterranno subito tutte le ricompense di questa attività, incluso il fucile automatico esotico Necroabisso.

I guardiani che otteranno ottenere il titolo di "Impugnaspade" o a terminare l'incursione entro le scadenze che abbiamo elencato qui sotto sbloccheranno la possibilità di acquistare i seguenti oggetti collezionabili a tema tramite il programma "Ricompense di Bungie".