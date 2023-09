Starfield: giocatori hanno trovato un metodo per viaggare tra i pianeti, senza usare la mappa

Una delle caratteristiche più discusse di Starfield è sicuramente quella del viaggio rapido tra i pianeti tramite l'uso della mappa stellare integrata. Bethesda aveva ben illustrato il sistema, quindi non è stato poi una sorpresa, ma qualcuno lo trova poco appagante. Quindi l'esistenza di un'alternativa è sicuramente ben accetta, anche se non si capisce come mai non sia spiegata dal tutorial.

Viaggiare senza mappa

In Starfield si può viaggiare anche senza usare la mappa

A spiegare il tutto ci ha pensato l'utente u/DionysusDerp su Reddit: "Se siete nella vostra nave e aprite lo scanner, potete cercare qualsiasi pianeta sul quale vogliate andare, quindi premere E (tasto A sul controller Xbox Ndr) per viaggiare.

Dopo averlo fatto apparirà un prompt del viaggio, che vi richiederà di tenere premuto il tasto R (X sul controller Xbox Ndr). A quel punto inizierete a volare verso il pianeta. Potete fare lo stesso per atterrare sui pianeti."

Nel caso si abbia una missione selezionata, è possibile usare lo stesso metodo anche per saltare da un sistema stellare all'altro. Come viene sottolineato, in questo modo aprire la mappa diventa necessario solo se bisogna atterrare in un punto preciso di un pianeta.

Non si capisce perché Starfield non illustri chiaramente nel tutorial anche questo modo per viaggiare tra i pianeti, che comunque prevede visto che funziona così bene, considerando che finisce per annullare (quasi) il tempo di utilizzo della mappa e viene considerato generalmente più comodo e coinvolgente dell'altro. Misteri che non riusciremo mai a risolvere.

Per il resto vi ricordiamo che Starfield ha già un gran numero di giocatori contemporanei su Steam, nonostante sia ancora in accesso anticipato, e che già sono disponibili molte mod, compresa una che aggiunge il supporto a DLSS e XeSS gratuitamente.