Destroy All Humans! un trailer interattivo ci fa scegliere come distruggere il genere umano

Il nuovo trailer interattivo dell'action Destroy All Humans!, remake di un titolo di epoca PS2, ci fa scegliere come distruggere il genere umano. Del resto noi viviamo nell'Impero di Furon ormai da qualche anno, non è vero? Ancora no? Per farci dominare in allegrezza, non ci resta che dare qualche suggerimento al prode Cryptosporidium-137

Distruzione a parte, vi ricordiamo che è possibile provare in anteprima Destroy All Humans! scaricando la demo PC da Steam o da GOG. È sempre bello poter provare i giochi prima di acquistarli.

Infine, vi ricordiamo che Destroy All Humans! uscirà il 28 luglio per PC, PS4 e Xbox One. Attualmente è possibile prenotarlo in edizione fisica o digitale. Facendolo da uno dei negozi selezionati, otterrete una skin esclusiva.