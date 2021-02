Destruction AllStars per PS5, ecco come silenziare la chat vocale

Destruction AllStars è disponibile su PS5, con download gratuito per gli abbonati a PlayStation Plus, ma molti utenti si stanno chiedendo come si faccia a silenziare la chat vocale.

Capace di mescolare il gameplay di Rocket League con la follia di Fortnite, Destruction AllStars ci catapulta all'interno di frenetiche gare in arena, al comando di veicoli potenziati, con l'obiettivo di eliminare i nostri avversari.

Un contesto competitivo che può diventare piuttosto chiassoso, specie se non sapete come mettere in muto i partecipanti più rumorosi alla partita, quelli che si mettono a gridare o addirittura a cantare.

Dunque, come procedere? Ecco i quattro semplici passi necessari: