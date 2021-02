eSerie A TIM: oggi ci sono stati i Draft di FIFA 21, ecco le scelte ufficiali

La eSerie A TIM sta per prendere ufficialmente il via. Dopo l'inevitabile rinvio dello scorso anno, infatti, il primo campionato esport di FIFA 21 ispirato al massimo campionato di calcio italiano sta per cominciare. L'ultimo atto, infatti, è stato il Draft, ovvero il momento nel quale le squadre di Serie A hanno completato il loro roster aggiungendo un giocatore proveniente dalle qualifiche online.

Nonostante sia il campionato ufficiale delle Lega Serie A, la eSerie A TIM ha dato e darà a tutti la possibilità di partecipare a questo prestigioso campionato. Chiunque, infatti, ha potuto iscriversi e partecipare alle fasi di qualifica, ma solo i migliori hanno avuto la capacità di mettersi in luce, così da essere chiamati dai 17 team di Serie A che parteciperanno al campionato.

Questi giocatori affiancheranno i professionisti scelti direttamente dalle diverse squadre e rappresenteranno i colori sociali lungo tutto il prossimo campionato. La eSerie A TIM partirà ufficialmente il prossimo 9 marzo 2021, in diretta su Twitch, YouTube, ma anche in differita su SkySport.

Bando alle ciance, andiamo a scoprire chi è stato scelto dai 17 team della eSerie A TIM: