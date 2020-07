Destruction AllStars per PS5 si mostra con quattro nuove immagini

Destruction AllStars, l'interessante racer arcade in uscita su PS5, si mostra con quattro nuove immagini pubblicate dal team di sviluppo del gioco, Lucid Games.

Capace di mescolare il gameplay di Rocket League con la follia di Fortnite, Destruction AllStars ci metterà nei panni di piloti altamente personalizzabili, alla guida di veicoli altrettanto disponibili alle modifiche.

Potremo utilizzare le numerose vetture e le armi in dotazione per affrontare i nostri avversari all'interno di spettacolari match in arena, il che conferisce all'esperienza una curiosa connotazione sportiva.

Per il momento i dettagli su Destruction AllStars sono ancora scarsi, e non è un caso che il gioco non abbia ancora neanche un periodo di uscita ufficiale: magari arriveranno delle novità da qui ad agosto.