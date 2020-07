Mafia: Definitive Edition, il reveal del gameplay ha una data e un orario

Mafia: Definitive Edition sarà protagonista di un reveal del gameplay, e 2K Games ha annunciato data e orario: potremo assistere al video domani, 22 luglio, alle 17.00 ora italiana.

Rinviato al 25 settembre, Mafia: Definitive Edition sarebbe dovuto arrivare nei negozi entro la fine di agosto, ma l'emergenza sanitaria e i problemi a essa collegati hanno costretto gli sviluppatori a prenersi qualche settimana extra.

Remake del primo capitolo della serie, pubblicato originariamente nel 2002, Mafia: Definitive Edition ci metterà nei panni di Tommy Angelo, un tassista che si ritrova coinvolto nel mondo del crimine organizzato e decide di dar vita a un proprio impero.

Nonostante le remore a restare coinvolto con la famiglia Salieri, ben presto si rende conto che la tentazione è troppo forte per resistere.

Tune in TOMORROW at 8am PT / 4pm BST for the Official Gameplay Reveal of Mafia: Definitive Edition!

➜ https://t.co/I2ztjXo7FZ pic.twitter.com/M5ZuZMZ7Mp