Digimon Survive, video di gameplay con i primi 21 minuti del gioco

Digimon Survive si mostra con un video di gameplay che include i primi 21 minuti della campagna del gioco, disponibile nelle versioni PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Sappiamo che la storia di Digimon Survive cambia in base alle nostre scelte, grazie a un elaborato sistema di scelte e bivi in grado di rendere l'esperienza spesso imprevedibile, conducendoci verso finali differenti.

Si tratta tuttavia di una meccanica che non vediamo in azione nel corso delle fasi iniziali della storia, utilizzate più che altro per introdurre i meccanismi del gameplay e gli elementi narrativi, nella fattispecie personaggi e ambientazioni.

Protagonista di Digimon Survive è Takuya Momotsuka, uno studente che insieme a un gruppo di amici si ritrova catapultato in un mondo alternativo e pieno di insidie: tornare a casa non sarà facile, ma per fortuna il ragazzo può contare sull'aiuto del suo Agumon.