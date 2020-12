Dirt 5: un trailer ci illustra i contenuti gratuiti del pacchetto Snow Limits

Codemasters ha pubblicato un nuovo trailer di Dirt 5 per illustrare i contenuti aggiunti con il Snow Limit Free Content Pack, pacchetto di contenuti aggiuntivi gratuiti a tema natalizio tra i quali le versioni festive festive delle Ford Mustang GT4 e Porche Cayene Transsyberia, nonché gli addobbi di un circuito dedicato.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Dirt 5, incui abbiamo scritto:

Dirt 5 è una sintesi molto riuscita dei giochi di rally arcade. Divertente, scanzonato, coloratissimo e veloce, rimarrà per tantissimo tempo nei cuori di tutti i videogiocatori. Siamo sicuri che Codemasters ha tarato lo standard per le prossime produzioni di questo tipo, sia a livello di intrattenimento che in termini grafici. Non possiamo che consigliarlo a tutti.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Dirt 5 è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X, PS5 e PS4.