NBA 2K21 per PS5 e Xbox Series X|S: la patch #3 corregge diversi problemi difensivi

2K Games ha pubblicato la patch #3 di NBA 2K21 per PS5 e Xbox Series X|S. Si tratta di un aggiornamento che sistema il volto e le animazioni facciali di diversi campioni, ma che va ad aggredire anche diversi problemi del gameplay, come alcuni problemi difensivi, e delle modalità di gioco principali.

Chi non avesse letta la nostra recensione di NBA 2K21 per Xbox Series X e PS5 rimedi subito. Il basket di 2K Games è forse una delle poche esperienze next-gen disponibili al momento.

Questo, però, non vuol dire che sia perfetta. Tanto che nuove patch continuano ad arrivare per sistemare i problemi più gravi emersi in queste settimane. Per esempio sono state aggiornate le uniformi di molte franchigie, ma anche il volto, il taglio o le animazioni facciali di queste star:

Paul George

DeMar DeRozan

Bradley Beal

Kemba Walker

Draymond Green

Rudy Gobert

Ben Simmons

Hassan Whiteside

Robin Lopez

Steven Adams

Isaac Okoro

Kelly Oubre Jr.

Cassius Stanley

Richaun Holmes

Precious Achiuwa

Josh Green

Aaron Nesmith

Tariq Owens

Edmond Sumner

Jalen Smith

Kira Lewis Jr.

Saddiq Bey

Steve Novak

Kelenna Azubuike

Devin Vassell

Chimezie Metu

Alen Smailagic

Naz Reid

Zylan Cheatham

Tra gli aggiustamenti del gameplay segnaliamo un miglioramento delle animazioni dei blocchi, in modo che i cestisti non scivolino via in maniera non voluta. Inoltre la CPU difensiva adesso riconosce meglio la direzione dei blocchi e agisce meglio nei confronti dei raddoppi. Inoltre la finestra per un tiro perfetto è stata ridotta nei tiri molto contestati.

Per quanto riguarda gli aggiustamenti delle modalità di gioco segnaliamo che le vacanze invernali sono arrivate nella Città e con loro tutta una serie di aggiustamenti per rendere l'esperienza più fluida sia nelle animazioni per salire sui veicoli, sia nell'ingresso nelle varie partite.

Per tutti i dettagli sugli altri cambiamenti, vi raccomandiamo di dare un occhiata al sito ufficiale.