Nintendo Indie World Showcase: seguitelo con noi a partire dalle 17:30

Come saprete, Nintendo ha programmato per oggi alle ore 18:00 un nuovo Indie World Showcase per Nintendo Switch, che per vostra letizia noi di multiplayer.it seguiremo in diretta live su Twitch a partire dalle 17:30. A condurre e a commentare tutti gli annunci e le novità ci sarà l'immarcescibile Vincenzo Lettera, che non si farà sfuggire una virgola dei quindici minuti dello show.

Cosa sarà annunciato? Difficile dirlo. La speranza è quella di vedere Hollow Knight: Silksong, che i fan ormai chiedono a gran voce, ma immaginiamo che le sorprese non mancheranno, soprattutto per gli appassionati di giochi indipendenti.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!