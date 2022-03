DiRT Rally 3 cancellato, Codemasters punta su WRC, F1 e GRID, per un'indiscrezione

Stando a delle nuove indiscrezioni raccolte dall'insider Tom Henderson, Codemasters avrebbe definitivamente cancellato DiRT Rally 3, congelando il franchise DiRT in generale, per puntare su WRC, il prossimo titolo maggiore della software house, nonché sui franchise F1 e GRID.

A ottobre 2021 un annuncio lavorativo parlava di un gioco tripla A molto ambizioso in sviluppo. All'epoca molti pensarono a DiRT Rally 3, visto che DiRT 5 era stato lanciato nel 2020 e GRID Legends era in arrivo. Secondo quanto riportato da Henderson però, i piani sono molto diversi e riguardano il primo WRC sviluppato dalla compagnia.

Attualmente la licenza per il FIA World Rally Championship è in mano a Nacon, con i giochi del franchise che vengono sviluppati da Kylotonn. A giugno 2020 è stato per annunciato che Codemasters ha acquisito i diritti dal 2023 al 2027, quindi è probabile che l'anno prossimo esca il suo primo WRC.

DiRT Rally 3 è stato in sviluppo per qualche tempo, ma è stato cancellato nella seconda metà del 2021 a favore degli altri franchise, evidentemente più redditizi. Probabilmente anche la nuova proprietà, ossia Electronic Arts, avrà avuto voce in capitolo in merito.

Proprio alla gestione di Electronic Arts è dedicata l'ultima parte dell'indiscrezione, perché a quanto pare ci sarebbero dei problemi di gestione, tra mancati rinnovi di contratti, le preoccupazioni degli sviluppatori ignorate durante i meeting e l'enorme riduzione dello staff che si occupa della QA, passato da 200 a 120 unità.

Che sotto EA Codemasters rischi di fare la fine di altri studi di sviluppo, ossia di essere fagocitata dalla multinazionale e ridotta ai minimi termini? Staremo a vedere con il lancio dei prossimi giochi.