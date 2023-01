Disgaea 7: Vows of the Virtueless, annunciato per occidente, su PS4, PS5, Nintendo Switch e PC

L'editore NIS America ha annunciato che Disgaea 7: Vows of the Virtueless, da pochi giorni disponibile in Giappone, arriverà anche in occidente nell'autunno del 2023. Ci potremo giocare su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch.

Per festeggiare è stato pubblicato anche un trailer in lingua inglese, che mostra il gioco in azione con i suoi protagonisti principali.

Leggiamo la storia di Disgaea 7: Vows of the Virtueless:

Il regno demoniaco di Hinomoto sta cambiando e i giorni dei nobili guerrieri sono agli sgoccioli. Presi dal trambusto, il pigro samurai Fuji e la fangirl del bushido Pirilika trovano improbabili alleati l'uno nell'altro mentre combattono contro un regime tirannico; nel frattempo scoprono il significato dell'onore e della redenzione!

Imbarcati in un'epica avventura SRPG piena zeppa di nuove funzionalità tra cui Jumbification, Hell Mode, Item Reincarnation, auto-battle nuove e migliorate e ranked battle online! Puoi persino personalizzare la tua squadra con un solido elenco di oltre 40 classi di personaggi. Disgaea 7: Vows of the Virtueless è più grande e migliore che mai! Vediamo ora quali sono le caratteristiche principali del gioco: