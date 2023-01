Elden Ring: branch playtest torna attiva su Steam, si tratta dell'espansione?

Il branch playtest di Elden Ring su Steam è tornato attivo dopo sedici mesi in cui non aveva ricevuto aggiornamenti. Difficile dire cosa abbia motivato FromSoftware, ossia perché sia tornata a utilizzarlo. Il sospetto è che siano iniziati i test di qualche contenuto maggiore, magari l'espansione di cui si parla ormai da mesi e che, visto il successo del gioco, molti danno semplicemente per scontata. Comunque è giusto specificare che per ora si parla semplicemente di speculazioni.

Purtroppo non si sa molto altro, quindi non rimane che aspettare che Bandai Namco o FromSoftware diano comunicazioni ufficiali in merito.

Prima di lasciarvi, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Elden Ring, in cui abbiamo scritto:

Vale la pena ripeterlo: Elden Ring è la summa delle conoscenze sviluppate negli anni da FromSoftware, un mostro di contenuti ed elementi capace di saziare la fame di qualunque appassionato dei souls, e in grado sia di amplificarne le caratteristiche positive fino ai limiti massimi che di aggravarne i difetti. I lati positivi del gioco sono tuttavia impressionanti al punto da oscurare in larga parte sia le mancanze note che quelle acquisite nella nuova formula. Ricco di misteri e meravigliosamente ispirato, Elden Ring è uno dei picchi più alti toccati da FromSoftware, se non quello più alto in assoluto, a patto di accettarne la sempre brutale filosofia di fondo. Noi ormai la abbiamo pienamente abbracciata, e non vediamo l'ora di tornare nel suo mondo con più calma.