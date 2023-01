Fornite x Dragon Ball Super: nuovo evento a partire da oggi, ci saranno Gohan e Piccolo?

Fortnite nella giornata odierna, 31 gennaio 2023, ospiterà un nuovo evento crossover a tema Dragon Ball Super. A quanto pare per l'occasione i giocatori di Battaglia Reale potranno darsi battaglia nei panni di Piccolo e Gohan, stando a un'involontaria fuga di informazioni.

L'evento è stato annunciato da un post del profilo Twitter ufficiale di Fortnite, che si limita a indicare la data del 31 gennaio 2023 accompagnato da un immagine che immortala una navetta del Fiocco Rosso. Chiaramente maggiori dettagli in merito arriveranno durante il corso della giornata, ma nel frattempo possiamo dare quasi per certa la presenza delle skin di Gohan e Piccolo.

L'account Twitter della divisione latino-americana di Toei Animation ha infatti svelato involontariamente la presenza dei due guerrieri Z. Il post è stato cancellato, segno che l'informazione è stata svelata prima del tempo, ma non abbastanza in fretta, dato che è stato condiviso sui social, come possiamo vedere nel post qui sotto del noto leaker Shiina.

Considerando che si tratta di un crossover a tema Dragon Ball Super e la presenza del velivolo del Fiocco Rosso, ci viene da pensare che forse ci saranno anche le trasformazioni "Gohan Beast" e "Orange Piccolo" viste nel film Dragon Ball Super: Super Hero, ma questa è solo una supposizione. Non ci resta che attendere l'annuncio ufficiale previsto nella giornata odierna per saperne di più in merito.