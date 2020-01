Disintegration, beta tecnica PC e PS4: chiavi in regalo su Multiplayer.it

Disintegration sarà protagonista di una beta tecnica su PC e PS4: i test avranno inizio martedì 28 gennaio, alle 17.00 ora italiana, e si concluderanno il 30 gennaio alle 8.59.



Volete provare Disintegration in anteprima? Be', Multiplayer.it, in collaborazione con Private Division, vi consentirà di ricevere in regalo due chiavi a testa, così da poter anche invitare un amico!



Disintegration - chiavi per la beta tecnica su PC

Disintegration - chiavi per la beta tecnica su PS4



Durante la beta di Disintegration sarà possibile sperimentare due diverse modalità multiplayer del gioco, Retrieval e Control.



Nel primo caso due squadre si affronteranno all'interno di due round, in una sorta di rivisitazione del tradizionale cattura la bandiera: le unità a piedi dovranno trasportare un oggetto, quelle a bordo dei veicoli dovranno impedirgli di farlo.



La modalità Control è invece una stipulazione territoriale in cui le due squadre devono conquistare e difendere vari punti sulla mappa per accumulare punti e vincere il match.



Tenete ovviamente presente che si tratta di una beta tecnica, realizzata per verificare la stabilità dell'infrastruttura di rete in vista del lancio e raccogliere feedback dagli utenti, dunque non rispecchierà quella che sarà la qualità finale del gioco.