Disponibili per il download i giochi gratis dell'Epic Games Store del 18 luglio

Nemmeno a ricordarvelo, avrete una sola settimana per aggiungerli alla vostra libreria . Quando lo avrete fatto, saranno vostri per sempre e li potrete scaricare e giocare quando vorrete.

I giochi della settimana

Arcade Paradise è sostanzialmente un simulatore di sala giochi. Il giocatore veste i panni di tal Ashley, che si ritrova a dover gestire la lavanderia di famiglia. Cosa c'è di più noioso? Siamo negli anni '90, in fondo, ed è possibile fare sicuramente qualcosa di meglio, come trasformarla in un sala giochi, riempiendola di coin op e flipper, attirando sempre più clienti e vivendo in prima persona le storie raccontate da quei cabinati, così ingombranti e allo stesso tempo affascinanti. Riuscirà la nostra a diventare la regina degli arcade? Considerate che sarà possibile giocare ai titoli che aggiungeremo alla sala, che replicano alcuni dei classici dell'epoca rappresentata.

Uno dei coin op presenti nel gioco

Maid of Sker è invece un survival horror in prima persona ambientato in un hotel sperduto intorno a cui girano delle storie decisamente macabre, legate al folclore inglese. Riusciremo ad affrontare un nemico che sembra essere uscito dai peggiori incubi? Ambientato nel 1898 e ispirato all'inquietante racconto di Elisabeth Williams, Maid of Sker è la storia di un impero familiare alimentato da ogni possibile nefandezza.

I cultisti hanno un gusto macabro

Come sempre, l'indirizzo per riscattare i giochi gratis dell'Epic Games Store è questo. Sbrigatevi a farli vostri, perché avete soltanto una settimana!

