Arma III ha venduto un numero incredibile di unità durante gli ultimi saldi di Steam, nonostante l'età

Arma III non molla, con gli ultimi saldi di Steam che sono stati un grande successo per il gioco e, di conseguenza, per lo sviluppatore Bohemia Interactive. Pensate che complessivamente ha venduto più di 500.000 unità lungo tutto il periodo dei saldi, come spiegato dagli sviluppatori stessi in un messaggio pubblicato sulla piattaforma.

Entrando nei dettagli, quasi 100.000 persone hanno acquistato Arma 3 nelle prime 24 ore dei saldi estivi. Si tratta del "maggior numero di copie vendute in un singolo giorno" da quando è stato lanciato in Alpha a marzo 2013.