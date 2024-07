Epic Games Store ha annunciato il gioco gratis del 25 luglio, che farà la gioia degli appassionati di metroidvania

Come ogni settimana, anche questa Epic Games Store ha annunciato cosa regalerà dal prossimo giovedì, 25 luglio . Si tratta di un gioco gratis: F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch di TiGames, un metroidvania del 2021 che è piaciuto moltissimo ai giocatori, caratterizzato com'è da esplorazione, combattimenti intensi e sezioni platform molto complesse.

Le caratteristiche del gioco

La storia di F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch racconta della Machine Legion, che ha invaso e colonizzato Torch City, una città abitata originariamente da animali antropomorfi. Rayton, ex soldato nella guerra di resistenza, è riuscito a fuggire al massacro, dandosi alla macchia. Decide però di tornare in città quando un suo amico viene arrestato in modo brutale. Rientrato in possesso del suo pugno meccanico, inizia un viaggio irto di pericoli. Ciò che non si aspetta però è che niente di quello che sta accadendo a Torch City è quello che sembra.

In F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch il giocatore si troverà quindi a esplorare molte aree differenti, ognuna con un suo tema e con sfide uniche con cui guadagnare ricompense sempre migliori. Il sistema di combattimento è in stile arcade, ed è basato sull'uso di tre armi uniche: Fist (pugno), Drill (trivella) e Whip (frusta), che andranno alternate a seconda di come si mette la situazione sul campo di battaglia. Meglio eseguire delle combo o puntare sui danni più elevati possibili? Lo scoprirete solo facendo esperienza di tutti i pericoli, affrontando di volta in volta decine tra nemici e boss, che tenteranno di mettervi i bastoni tra le ruote. Insomma, si tratta davvero di un bel regalo, che farà felici gli appassionati del genere e non solo.

Intanto che aspettate, scaricate i giochi gratis di questa settimana.