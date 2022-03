DNF Duel: data di uscita e nuovo trailer per il picchiaduro per PS5, PS4 e PC di Arc System Works

Nexon e gli sviluppatori di Neople, Arc System Works ed Eighting hanno annunciato la data di uscita di DNF Duel. Il picchiaduro sarà disponibile su PS5, PS4 e PC (via Steam) a partire dal 28 giugno 2022. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che potrete visualizzare nel player qui sopra.

Il filmato, oltre a ribadire la data di uscita di DNF Duel, ne conferma la partecipazione all'AWT (Arc World Tour) 2022, la competizione presentata da Arc System Works e sponsorizzata da Sony Interactive Entertainment America e Nexon.

Per chi non lo sapesse, DNF Duel è un nuovo picchiaduro in sviluppo presso gli studi di Neople e Arc System Works e spin-off dell'action RPG Dungeon Fighter Online, un gioco presente fin dal lontano 2005 sul mercato in Corea e ancora molto giocato come free-to-play.

Si tratta di un picchiaduro classico uno contro uno con grafica in 3D ma struttura in 2D. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere il nostro provato della beta di DNF Duel pubblicato alla fine dello scorso anno.