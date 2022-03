Il Signore degli Anelli Online: l'MMO regala espansioni, classi e razze a tutti i giocatori

Arrivato al proprio 15° anno di attività, Il Signore degli Anelli Online - MMO free to play - ha deciso di celebrare l'avvenimento regalando ai giocatori un'espansione, tre classi, una razza e non solo. Le aggiunte gratuite saranno disponibili nel tardo aprile 2022 con l'arrivo di un nuovo aggiornamento.

Precisamente, tramite il blog ufficiale, il produttore Raninia ha affermato che "Con tale update, tutte le missioni, aree, eventi ed espansioni pubblicate tra l'uscita de Il Signore degli Anelli Online nel 2007 e la pubblicazione dell'espansione "Il Fosso di Helm" - compreso - saranno disponibili gratuitamente per tutti i giocatori". Questo include anche tre classi e una razza, che precedentemente bloccate dietro pagamento.

Il Fosso di Helm ne Il Signore degli Anelli Online

Inoltre, questo aggiornamento per Il Signore degli Anelli Online si somma all'update dello scorso mese dedicato allo store in-game che dava libero accesso al Premium Wallet, al Gold Currency Cap e agli slot per Virtue, Razza e Classe.

Inoltre, il team de Il Signore degli Anelli Online sta lavorando a una nuova area nota come Yondershire. Viene descritta come "la nostra prima espansione per la Contea da anni". Inoltre, ritornerà l'Anniversary Festival con un nuovo evento chiamato A Flurry of Fireworks che chiederà ai giocatori di aiutare nel lancio di fuochi d'artificio in Bree-land. Infine, tra aprile e giugno ci saranno altre aggiunte.