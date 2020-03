Doom Eternal, ecco quanto ci vuole a finire la campagna

Scopriamo quanto ci vuole a finire la campagna di Doom Eternal, il gioco più discusso e amato del momento. La durata dell'ultima fatica di id Software è stata oggetto di discussioni già prima dell'uscita del gioco sul mercato. Molti si domandavano se fosse più o meno grande rispetto al Doom del 2016.

La risposta è che complessivamente la durata è simile. Il reboot di Doom richiedeva tra le 12 (solo campagne) e le 25 ore (campagna con tutti gli extra) per essere completato. Doom Eternal sembra richiedere più tempo perché alcuni extra sono meglio integrati nel gameplay, quindi per finire la campagna si impiegano 16-18 ore, ma in totale la durata sembra essere in linea con quella del capitolo precedente, ossia 25 ore.

Ovviamente il livello di difficoltà selezionato, lo stile di gioco utilizzato e altri fattori possono influenzare il tempo di gioco complessivo. La sostanza cambia però poco.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Doom Eternal è disponibile per PC, Xbox One, PS4 e Google Stadia. Presto arriverà anche su Nintendo Switch in una conversione che si annuncia miracolosa. Se volete più informazioni sul gioco, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Doom Eternal.