Sin: Gold, Nightdive Studios ha pubblicato una versione aggiornata dello storico FPS

Negli scorsi giorni Nightdive Studios ha pubblicato Sin: Gold, la nuova edizione dello storico sparatutto in prima persona risalente al 1998, che ebbe la sfortuna di uscire in contemporanea con Half-Life.

Sin: Gold racconta della lotta del colonnello John R. Blade contro la multinazionale SinTEK Industries e, in particolare, il suo CEO, la conturbante quanto spietata Elexis, che ha creato un esercito di mutanti con cui vuole conquistare il mondo.

Le novità di Sin: Gold rispetto all'edizione originale sono diverse. Intanto ora il pacchetto base comprende anche l'espansione Wages of Sin. Inoltre Nightdive Studios, non nuova a operazioni di questo tipo, ha aggiunto alcune opzioni grafiche al gioco, come il supporto per le risoluzioni con formato 16:9. Gli sviluppatori hanno anche ripristinato alcuni asset censurati, hanno modernizzato il lato multiplayer, hanno aumentato il supporto per le mod e hanno sistemato diversi bug.

Da notare che i possessori del Sin originale hanno ricevuto la versione Gold in modo automatico e completamente gratuito, espansione compresa. Una bella iniziativa, insomma, che consente di rigiocarsi Sin senza rischi di incompatibilità. Chissà se sarà ripresa anche la la serie episodica, in qualche modo, che non è mai andata oltre il primo capitolo.